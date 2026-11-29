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Nehoda autobusu si vyžiadala najmenej deväť obetí
Nehoda sa stala na strmom a kľukatom úseku diaľnice v honduraskom departemente Comayagua.
Autor TASR
Tegucigalpa 29. novembra (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo a ďalších 28 utrpelo zranenia po tom, ako sa v sobotu v Hondurase zrazil autobus s pickupom a následne sa zrútil do rokliny. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Nehoda sa stala na strmom a kľukatom úseku diaľnice v honduraskom departemente Comayagua.
Podľa informácií miestneho hasičského zboru zahynul vodič autobusu, traja ďalší muži a päť žien. Príčina nehody nebola bezprostredne jasná. Jeden zo záchranárov uviedol, že niektorých cestujúcich vyhodilo pri páde z vozidla.
Autobus prevádzkovala spoločnosť Transporte Carolina. Smeroval z honduraskej metropoly Tegucigalpa do mesta La Esperanza, ktoré je od nej vzdialené približne 170 kilometrov.
Nehoda sa stala na strmom a kľukatom úseku diaľnice v honduraskom departemente Comayagua.
Podľa informácií miestneho hasičského zboru zahynul vodič autobusu, traja ďalší muži a päť žien. Príčina nehody nebola bezprostredne jasná. Jeden zo záchranárov uviedol, že niektorých cestujúcich vyhodilo pri páde z vozidla.
Autobus prevádzkovala spoločnosť Transporte Carolina. Smeroval z honduraskej metropoly Tegucigalpa do mesta La Esperanza, ktoré je od nej vzdialené približne 170 kilometrov.