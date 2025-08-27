Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nehoda autobusu v Afganistane si vyžiadala najmenej 25 obetí

K nehode došlo v skorých ranných hodinách miestneho času. Autobus smeroval z juhu Afganistanu a viezol cestujúcich z provincií Helmand a Kandahár.

Autor TASR
Kábul 27. augusta (TASR) - Najmenej 25 ľudí v stredu zahynulo pri nehode autobusu, ktorý sa prevrátil v afganskom hlavnom meste Kábul, oznámilo tamojšie vládnuce hnutie Taliban. Zranenia utrpelo ďalších 27 osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Nehodu podľa hovorcu ministerstva vnútra spôsobila neopatrná jazda. Zranených je 27 ľudí.

K stredajšej nehode došlo len necelý týždeň po tom, čo pri zrážke autobusu s dvoma ďalšími vozidlami v provincii Herát na západe Afganistanu zahynulo približne 80 ľudí, medzi ktorými je 19 detí.

Minulý rok v decembri pri zrážke dvoch autobusov na ceste medzi Kábulom a Kandahárom zomrelo 52 ľudí a desiatky ďalších sa zranili.

Vážne dopravné nehody sú v Afganistane podľa agentúry AFP bežné, najmä pre zlú kvalitu ciest po desaťročiach konfliktov, nedostatočné regulácie a nebezpečný štýl jazdy niektorých vodičov.
