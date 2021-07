TRAGÉDIA: Nehodu autobusu v Chorvátsku neprežilo najmenej desať ľudí

Záhreb 25. júla (TASR) - Najmenej desať ľudí zahynulo a desiatky ďalších sa zranili pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v nedeľu ráno na východe Chorvátska, keď linkový autobus zišiel z diaľnice. Informovala o tom agentúra AFP.



Išlo o autobus na pravidelnej linke medzi nemeckým mestom Frankfurt nad Mohanom a kosovským hlavným mestom Priština, uviedol novinárom policajný predstaviteľ.



Zranené osoby boli hospitalizované v meste Slavonski Brod, ktoré sa nachádza blízko lokality, kde došlo k nehode, informovala chorvátska polícia.



Podľa jej veliteľa Josipa Samardžiča bolo do nemocnice prijatých 45 ľudí vrátane ôsmich, ktoré utrpeli vážne zranenia.



Autobus mal kosovské evidenčné značky a bolo v ňom asi 60 cestujúcich.



Ministerstvo zahraničných vecí neeviduje Slovákov medzi zranenými a obeťami pri nehode

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR neeviduje medzi zranenými a obeťami pri nehode autobusu v Chorvátsku občanov Slovenska. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva Juraj Tomaga.



"Z informácií, ktoré máme k dispozícii, nevyplýva, že by medzi obeťami či zranenými mali byť občania SR. Sme však v kontakte s miestnymi úradmi," spresnil hovorca.