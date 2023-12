Nehoda autobusu v Hondurase si vyžiadala najmenej 11 obetí

Tegucigalpa 5. decembra (TASR) - Najmenej 11 ľudí zahynulo a ďalších 25 utrpelo zranenia v Hondurase pri nehode autobusu. Uviedli to v utorok miestne úrady. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Podľa predbežných informácií dostal autobus šmyk na moste a zrútil sa do rieky asi 41 kilometrov od hlavného mesta Tegucigalpa, uviedla polícia.



"Máme správy o 11 mŕtvych ľuďoch a asi 25 zranených, počty sa však môžu zvýšiť. V autobuse bolo asi 40 ľudí," povedal pre Reuters predstaviteľ miestneho hasičského zboru Cristian Sevilla. Vážne zranených previezli do nemocnice v Tegucigalpe.



Prezidentka Hondurasu Xiomara Castrová v príspevku na sociálnej sieti napísala, že príslušné úrady dostali pokyny na riešenie tejto mimoriadnej situácie.