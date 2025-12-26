< sekcia Zahraničie
NEHODA AUTOBUSU: Vyžiadala si najmenej desať obetí
Autobus smeroval z metropoly Mexiko do obce Chicontepec.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mexiko 26. decembra (TASR) - Pri havárii autobusu na východe Mexika zahynulo najmenej desať osôb a ďalších 32 utrpelo zranenia, potvrdili vo štvrtok orgány v štáte Veracruz. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
K nehode došlo na Štedrý deň v meste Zontecomatlan. Autobus smeroval z metropoly Mexiko do obce Chicontepec. Podľa čínskej tlačovej agentúry Sin-chua sa vozidlo zrútilo do rokliny.
„V tejto fáze vyšetrovania máme potvrdených deväť mŕtvych dospelých a jedno dieťa,“ uviedla kancelária starostu mesta Zontecomatlan v oficiálnom vyhlásení. Mesto tiež zverejnilo zoznam 32 zranených osôb a nemocnice, v ktorých boli hospitalizované.
AFP konštatuje, že smrteľné dopravné nehody autobusov a nákladných vozidiel sú v Mexiku relatívne bežné. Často ich spôsobujú vodiči prekročením rýchlosti alebo mechanická porucha vozidiel.
K nehode došlo na Štedrý deň v meste Zontecomatlan. Autobus smeroval z metropoly Mexiko do obce Chicontepec. Podľa čínskej tlačovej agentúry Sin-chua sa vozidlo zrútilo do rokliny.
„V tejto fáze vyšetrovania máme potvrdených deväť mŕtvych dospelých a jedno dieťa,“ uviedla kancelária starostu mesta Zontecomatlan v oficiálnom vyhlásení. Mesto tiež zverejnilo zoznam 32 zranených osôb a nemocnice, v ktorých boli hospitalizované.
AFP konštatuje, že smrteľné dopravné nehody autobusov a nákladných vozidiel sú v Mexiku relatívne bežné. Často ich spôsobujú vodiči prekročením rýchlosti alebo mechanická porucha vozidiel.