NEHODA AUTOBUSU: Zahynula jedna osoba a 15 sa zranilo

❌ #Arezzo, incidente stradale sulla #A1, al km. 360 in direzione Firenze all’altezza di Badia al Pino: coinvolto un pullman con 25 turisti. Un deceduto, 15 feriti. Intervento #vigilidelfuoco in corso per estricazione feriti. Sul posto elicotteri Arezzo e Bologna [#4agosto 18.00] pic.twitter.com/fks6IJ8KXn — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 4, 2024

Rím 4. augusta (TASR) - Jedna osoba prišla o život a dalších 15 utrpelo zranenia pri nehode turistického autobusu, ku ktorej došlo v nedeľu na diaľnici neďaleko mesta Arezzo v strednej časti Talianska. Na platforme X to oznámil tamojší hasičský zbor, informuje TASR podľa agentúry AFP.Autobus s 25 turistami išiel na sever po diaľnici A1 v smere na Florenciu. Fotografie na sociálnych sieťach ho zachytili po náraze do zvodidiel s rozbitým čelným sklom.Dovolenkárov z autobusu vyslobodzovali záchranári. Taliansky denník Corriere della Sera informoval, že turistami v autobuse boli Číňania, ktorí v čase nehody cestovali z Ríma do Florencie.