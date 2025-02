Nehoda autobusu: Zahynulo pri nej 18 ľudí

Bangkok 27. februára (TASR) - Dovedna 18 ľudí prišlo o život a ďalších 31 utrpelo zranenia pri stredajšej havárii autobusu na východe Thajska. Informovala o tom tamojšia polícia s tým, že autobus zišiel s cesty a prevrátil sa po tom, čo mu pri jazde z kopca zjavne zlyhali brzdy. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a AP.



Išlo o jeden z troch dvojposchodových autobusov, v ktorých sa predstavitelia miestnej vlády viezli na výlet. K nehode došlo v provincii Pračinburi ležiacej východne od hlavného mesta Bangkok.



Na mieste nehody prehlásili za mŕtvych 17 ľudí, zatiaľ čo jedna ďalšia osoba zraneniam podľahla po prevoze do nemocnice. "Vypočúvali sme vodiča a ten povedal, že keď autobus zišiel z kopca, zlyhali mu brzdy," uviedol príslušník miestnej polície.



Havarovaný autobus viezol celkovo 49 ľudí. Okrem mŕtvych tak po nehode hlásili aj 31 zranených, ktorých previezli za účelom lekárskeho ošetrenia do dvoch nemocníc.



Thajsko patrí ku krajinám s najhoršou bezpečnosťou cestnej premávky na svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tam každoročne na cestách príde o život približne 20.000 ľudí. K vysokému počtu obetí dopravných nehôd prispievajú často faktory ako zlý stav vozidiel či slabé schopnosti vodičov, prípadne nedbanlivá jazda.



Na predmestí Bangkoku havaroval v októbri školský autobus a následne začal horieť. O život vtedy prišlo 23 ľudí, prevažne školopovinných detí, pričom nehoda je považovaná za najhoršiu svojho druhu v tejto krajine za uplynulé desaťročie.