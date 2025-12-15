< sekcia Zahraničie
NEHODA AUTOBUSU: Zomrelo najmenej 16 ľudí
Autobus sa do rokliny zrútil z výšky asi 80 metrov.
Autor TASR
Bogota 15. decembra (TASR) — Najmenej 16 obetí si vyžiadala v nedeľu nehoda autobusu prevážajúceho študentov, ktorý sa na severe Kolumbie zrútil do rokliny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Študenti boli na výlete a vracali sa z karibského pobrežia Kolumbie do mesta Medellín, uviedol na platforme X guvernér departmentu Antioquia Andrés Julián Rendon. Podľa neho navštevovali študenti školu Liceo Antioqueno v meste Bello, vzdialeného od Medellínu iba deväť kilometrov.
„Zatiaľ bolo hlásených viac ako desať mŕtvych a 20 zranených,“ povedal Rendon.
Spravodajský portál Infobae informoval, že pri nehode zahynulo 16 ľudí. V autobuse bolo podľa neho celkovo 45 ľudí.
Denník El Colombiano uviedol, že k nehode došlo o 05.40 h miestneho času (11.40 h SEČ) na ceste medzi obcami Remedios a Zaragoza v oblasti El Chispero. Autobus sa do rokliny zrútil z výšky asi 80 metrov.
