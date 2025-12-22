< sekcia Zahraničie
NEHODA AUTOBUSU: Zomrelo najmenej 16 ľudí
Autobus smeroval z Jakarty do mesta Jogjakarta vzdialeného približne 575 kilometrov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jakarta 22. decembra (TASR) - Na indonézskom ostrove Jáva v pondelok ráno narazil diaľkový autobus do zvodidiel na diaľnici a následne sa prevrátil. Podľa záchranárov pri nehode zahynulo najmenej 16 ľudí, informuje TASR na základe agentúry AFP.
Autobus smeroval z Jakarty do mesta Jogjakarta vzdialeného približne 575 kilometrov. Podľa vedúceho predstaviteľa miestnej záchrannej a pátracej agentúry Budiona sa autobus pohyboval „pomerne vysokou“ rýchlosťou.
„Evakuovali sme... 34 osôb,“ potvrdil Budiono. Pätnásť ľudí vyhlásili záchranári za mŕtvych na mieste nehody a ďalšia osoba zomrela v nemocnici, dodal. Niekoľko zranených previezli záchranári do mesta Semarang.
AFP uvádza, že dopravné nehody sú v Indonézii relatívne bežné. Vozidlá sú často staré a zle udržiavané a pomerne časté je aj porušovanie pravidiel cestnej premávky.
Autobus smeroval z Jakarty do mesta Jogjakarta vzdialeného približne 575 kilometrov. Podľa vedúceho predstaviteľa miestnej záchrannej a pátracej agentúry Budiona sa autobus pohyboval „pomerne vysokou“ rýchlosťou.
„Evakuovali sme... 34 osôb,“ potvrdil Budiono. Pätnásť ľudí vyhlásili záchranári za mŕtvych na mieste nehody a ďalšia osoba zomrela v nemocnici, dodal. Niekoľko zranených previezli záchranári do mesta Semarang.
AFP uvádza, že dopravné nehody sú v Indonézii relatívne bežné. Vozidlá sú často staré a zle udržiavané a pomerne časté je aj porušovanie pravidiel cestnej premávky.