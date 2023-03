Nehoda dvoch člnov pri pobreží Kalifornie si vyžiadala osem mŕtvych

San Diego 12. marca (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo v noci na nedeľu po tom, ako sa pri pobreží južnej časti amerického štátu Kalifornia prevrátili dva pašerácke člny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Prišli sme o osem duší," povedal pre médiá šéf záchranárov mesta San Diego James Gartland. "Je to jedna z najhorších námorných pašeráckych tragédií, akú si v Kalifornii pamätám, určite tu v meste San Diego," dodal Gartland.



Člny sa dostali do problémov pri odľahlom pobrežnom sektore Black's Beach neďaleko San Diega. Miestne médiá informovali, že v člnoch sa pravdepodobne nachádzali migranti.



Záchranári našli dva prevrátené člny s telami roztrúsenými na pláži v dĺžke približne 360 metrov. Ráno ešte stále prebiehala pátracia operácia, ktorú sťažovala hustá hmla. Všetci mŕtvi boli dospelí ľudia.



Na dvoch malých otvorených člnoch, ktoré sa prevrátili, bolo dovedna 23 ľudí - osem na jednom plavidle a 15 na druhom.



Záchranári nenašli žiadnych preživších, ale niektorí pasažieri "mohli opustiť pláž" ešte predtým, ako záchranárske tímy dorazili na miesto, povedal Gartland.



Bezprostredne nebolo jasné, čo presne spôsobilo nočnú nehodu v oblasti, ktorú Gartland pre výskyt piesočných bariér a pobrežného vlnobitia označil za "rizikovú".



San Diego sa nachádza len niekoľko kilometrov severne od mexických hraníc.



Nešťastie sa stalo v čase, keď je predseda britskej vlády Rishi Sunak v San Diegu na samite členských krajín trojstranného vojenského paktu AUKUS - Austrálie, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov, dodala spravodajská stanica BBC News.



Sunak nedávno oznámil novú politiku zameranú na zastavenie príchodu ľudí do Spojeného kráľovstva na malých člnoch cez Lamanšský prieliv. Toto opatrenie je považované za kontroverzné.