Nehoda lietadla v Hondurase si vyžiadala najmenej sedem obetí

Tegucigalpa 18. marca (TASR) - Najmenej sedem ľudí zahynulo po pondelkovej havárii lietadla smerujúceho z honduraského ostrova Roatán, uviedli v utorok miestne úrady. Nehodu zrejme spôsobila technická porucha lietadla, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Na palube lietadla spoločnosti Lanhsa bolo podľa honduraského ministra dopravy 14 pasažierov a traja členovia posádky. Z ostrova vzlietlo za súmraku miestneho času a krátko na to sa zrútilo do mora. Vrak sa našiel asi jeden kilometer od ostrova Roatán. Lietadlo smerovalo do mesta La Ceiba na pevnine, vzdialeného od ostrova asi 68 kilometrov.



Podľa zoznamu zverejneného miestnymi médiami boli medzi cestujúcimi štátni príslušníci USA, Francúzska a dve maloleté osoby. Záchranári uviedli, že medzi obeťami je aj známy hudobník Aurelio Martínez z etnickej skupiny Garifuna.



Záchrannné práce sťažuje zlá viditeľnosť a ťažký skalnatý terén. Letecká spoločnosť na žiadosť o komentár nereagovala.



Ostrov Roatán v Karibskom mori pri honduraskom pobreží je obľúbenou turistickou destináciou, známou predovšetkým pre svoje koralové útesy.