< sekcia Zahraničie
NEHODA MALÉHO LIETADLA: Zomrel pri nej pilot
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 29. apríla (TASR) - V nemeckom meste Oldenburg zahynul v utorok večer pilot pri havárii malého lietadla krátko po štarte, oznámila polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Lietadlo sa zrútilo v blízkosti letiska Hatten a dopadlo na otvorené priestranstvo. Príčina nehody nebola bezprostredne zrejmá. Prípadom sa zaoberajú polícia a Nemecký spolkový úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd. Lietadlo bolo pri nehode zničené a vznikol požiar, ktorý hasiči následne uhasili.
Podľa polície sa pilot vo veku okolo 71 rokov údajne vracal do Švajčiarska, kde žil. Núdzový padák lietadla sa pri nehode neaktivoval a jeho spúšťací systém neskôr bezpečne odpálili špecialisti spolkovej polície. Na miesto nehody bolo vyslaných približne 50 záchranárov.
