Sobota 9. máj 2026
Nehoda mikrobusu pri Benátkach: Vyžiadala si tri obete

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Benátky 9. mája (TASR) - Traja ľudia prišli v sobotu skoro ráno o život pri nehode mikrobusu v talianskej obci Chioggia blízko Benátok. V prípade pasažierov vozidla išlo o pracovníkov zo zahraničia, informuje TASR podľa správy agentúry APA.

Mikrobus z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a zrútil sa do kanála. Podľa záchranných zložiek sa šiestim pasažierom podarilo z vozidla uniknúť. Traja ďalší muži však uviazli vo vnútri prevráteného mikrobusu a na mieste zomreli. Zranené osoby previezli do neďalekých nemocníc, pričom stav najmenej dvoch z nich je označovaný ako kritický, uviedli tamojšie médiá. Informácie o národnosti obetí a zranených neboli bezprostredne k dispozícii.

Hlásenie o nehode dostali miestne záchranné zložky po 6.30 h ráno od jedného z obyvateľov, ktorý upozornil na vozidlo čiastočne ponorené vo vode. Na mieste nehody zasahovali početné jednotky hasičov, potápačov, záchranárov a polície Carabinieri.

Príčina nehody nebola bezprostredne jasná a v prípade prebieha vyšetrovanie, dodáva APA.
