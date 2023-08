Nehoda minibusu v Maroku si vyžiadala 24 obetí

Rabat 6. augusta (TASR) - Najmenej 24 obetí si vyžiadala nehoda minibusu, ku ktorej došlo v nedeľu v marockej provincii Azilál. Podľa miestnych úradov ide o jednu z najhorších dopravných nehôd, ktoré sa v Maroku odohrali. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Pri nehode sa minibus, ktorý viezol cestujúcich na trh do mesta Demate, prevrátil v zákrute. Miestni predstavitelia dodali, že v súvislosti s nehodou sa už začalo vyšetrovanie.



Agentúra AFP pripomína, že dopravné nehody sú v Maroku a ďalších krajinách severnej Afriky pomerne bežným javom. V marci zomrelo pri náraze minibusu do stromu pri marockom meste Brachoua 11 ľudí, prevažne poľnohospodárskych pracovníkov. Mnohí chudobnejší obyvatelia vidieckych oblastí totiž na cestovanie využívajú hromadnú dopravu, a to najmä autobusy a minibusy.



Úrady v Maroku každoročne zaznamenajú v dôsledku dopravných nehôd v priemere 3500 obetí a 12.000 zranených. Vlani tam zomrelo na cestách 3200 osôb.