< sekcia Zahraničie
NEHODA MINIBUSU: Vyžiadala si najmenej 15 obetí
Smrteľné dopravné nehody sú podľa agentúry AFP v Afganistane pomerne bežné najmä z dôvodu poškodenej infraštruktúry po desaťročiach konfliktov či neopatrnej jazdy vodičov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fajzabád 7. februára (TASR) - Najmenej 15 ľudí zahynulo v sobotu na severovýchode Afganistanu po prevrátení minibusu, ktorý sa následne zrútil do údolia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Minibus vybočil zo svojej trasy a spadol do údolia po ceste v provincii Badachšán smerom k mestu Fajzabád v dôsledku vážneho poškodenia vozovky, oznámil hovorca provinčnej polície. Medzi obeťami je šesť detí a päť žien. Na mieste zahynulo 12 ľudí, traja ďalší zomreli v nemocnici na následky vážnych poranení.
Smrteľné dopravné nehody sú podľa agentúry AFP v Afganistane pomerne bežné najmä z dôvodu poškodenej infraštruktúry po desaťročiach konfliktov či neopatrnej jazdy vodičov.
Minulý rok v provincii Herát havaroval autobus prevážajúci migrantov z Iránu, pričom pri nehode zahynulo 78 ľudí vrátane takmer dvadsiatich detí. Autobus sa vtedy zrazil s motocyklom a následne s nákladným autom.
V auguste minulého roku zas zahynulo 25 ľudí pri prevrátení autobusu na diaľnici neďaleko hlavného mesta Kábul. Podľa afganských predstaviteľov nehodu zapríčinila nedbanlivosť vodiča.
Minibus vybočil zo svojej trasy a spadol do údolia po ceste v provincii Badachšán smerom k mestu Fajzabád v dôsledku vážneho poškodenia vozovky, oznámil hovorca provinčnej polície. Medzi obeťami je šesť detí a päť žien. Na mieste zahynulo 12 ľudí, traja ďalší zomreli v nemocnici na následky vážnych poranení.
Smrteľné dopravné nehody sú podľa agentúry AFP v Afganistane pomerne bežné najmä z dôvodu poškodenej infraštruktúry po desaťročiach konfliktov či neopatrnej jazdy vodičov.
Minulý rok v provincii Herát havaroval autobus prevážajúci migrantov z Iránu, pričom pri nehode zahynulo 78 ľudí vrátane takmer dvadsiatich detí. Autobus sa vtedy zrazil s motocyklom a následne s nákladným autom.
V auguste minulého roku zas zahynulo 25 ľudí pri prevrátení autobusu na diaľnici neďaleko hlavného mesta Kábul. Podľa afganských predstaviteľov nehodu zapríčinila nedbanlivosť vodiča.