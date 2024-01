Nehoda mjanmarského vojenského lietadla si vyžiadala 12 zranených

Naí Dillí 23. januára (TASR) - Dvanásť ľudí utrpelo v utorok zranenia pri nehode mjanmarského vojenského lietadla na letisku v Indii. Priletelo pre vojakov, ktorí ušli do Indie pred povstalcami bojujúcimi proti mjanmarskej junte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Lietadlo čínskej výroby Ša-an-si Y-8 krátko pred poludním na letisku Lengpui v indickom štáte Mizorám zišlo z pristávacej dráhy. Stav štyroch zranených je veľmi vážny, uviedol nemenovaný predstaviteľ indického úradu pre letiská (AAI) v Lengpui. Dodal, že lietadlo mjanmarskej armády do Indie priletelo pre 92 vojakov, ktorí minulý týždeň prešli z Mjanmarska do Indie.



Miestne médiá odvysielali po incidente zábery, na ktorých vidieť ohnutý trup lietadla a stopy vedľa pristávacej dráhy.



Lietadlo malo podľa AFP späť do Mjanmarska dopraviť posledný kontingent z 276 mjanmarských vojakov, ktorí minulý týždeň ušli do Indie pred postupujúcimi povstalcami.



Nepokoje v pohraničí Mjanmarska vypukli po novembrovom útoku ozbrojencov z Arkanskej armády, čo ukončilo prímerie dodržiavané po vojenskom prevrate v roku 2021. V januári povstalci uviedli, že obsadili mesto Paletwa a šesť vojenských základní pozdĺž hranice s indickým štátom Mizorám.



Mjanmarské vzdušné sily zaznamenali v uplynulých desiatich rokoch viacero smrteľných nehôd, pripomína AFP.