Nehoda na Aljaške: Záchranárov upozornili až po dvoch hodinách

Na snímke miesto havárie vrtuľníka neďaleko ľadovca Knik na Aljaške 28. marca 2021. Foto: TASR/AP

Anchorage 1. apríla (TASR) - Vrak vrtuľníka, ktorý v sobotu havaroval na Aljaške so šiestimi ľuďmi na palube vrátane najbohatšieho Čecha Petra Kellnera, bude musieť z ťažko prístupného terénu vyzdvihnúť spoločnosť, ktorá stroj vlastnila. Oznámil to americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB), ktorý tiež zisťuje, prečo nezvestný vrtuľník ohlásili až po dvoch hodinách.Ako pripomenula agentúra AP, nešťastie sa stalo počas letu na ľadovec Knik východne od mesta Anchorage, ktorý sa chystala skupina zlyžovať. Trosky stroja objavili práve v oblasti spomínaného ľadovca.Pri nehode zahynuli piati ľudia. Medzi obeťami sú okrem 56-ročného Kellnera aj jeho tréner Benjamin Larochaix (50) pôvodom z Francúzska žijúci v ČR a tiež traja Američania - sprievodcovia a inštruktori Gregory Harms (52) a Sean McMannany (38) a pilot Zachary Russel (33). Nehodu prežil fotograf a bývalý majster ČR v snowboardingu David Horváth, ktorý leží vo vážnom stave v nemocnici v Anchorage.Šéf aljašskej pobočky NTSB Clint Jonson uviedol, že za vyzdvihnutie vraku je zodpovedná spoločnosť Soloy Helicopters, ktorá vrtuľník vlastnila a prevádzkovala. Vyšetrovatelia dúfajú, že sa ho z ťažko prístupného terénu podarí vyzdvihnúť do konca týždňa.Podľa vyšetrovateľov vrtuľník vyslal posledný signál o 18.34 h miestneho času (v nedeľu o 04.34 h SELČ). Nezvestný vrtuľník záchranárom nahlásili o 20.30 h. Vrak sa podarilo nájsť o hodinu neskôr. Horvátha našli záchranári nažive vo vnútri vrtuľníka v nedeľu približne o 00.30 h.Federálni vyšetrovatelia skúmajú, prečo nezvestný vrtuľník ohlásili až po dvoch hodinách, ďalej poveternostné podmienky, skúsenosti a históriu pilota a letovú spôsobilosť vrtuľníka.