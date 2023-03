Nehoda na diaľnici M1 si vyžiadala jednu obeť, 39 ľudí bolo zranených

Budapešť 12. marca (TASR) - Hromadnú nehodu v sobotu popoludní v prachovej búrke na severomaďarskej diaľnici M1 neprežil 44-ročný muž. Maďarská polícia o 23.00 h oznámila, že pri odstraňovaní vrakov zhorených vozidiel našli pod jedným vrakom mŕtve telo. Zranených bolo 39 osôb, medzi nimi aj desať detí. S odvolaním sa na agentúru MTI to v nedeľu uviedol spravodajca TASR v Budapešti.



Autá smerujúce po diaľnici na západ sa zrazili o 14.25 h v oblasti obce Herceghalom, asi 27 kilometrov od Budapešti. Jeden z kamiónov prerazil zvodidlá a prešiel do protismeru. Havarovalo 37 áut a päť kamiónov. Pri nehode zhorelo 19 vozidiel.



Maďarská záchranná služba OMSZ spresnila, že do zásahu nasadili štyri vrtuľníky a 16 sanitiek. Zranených odviezli do nemocníc miest Győr, Tatabánya, Székesfehérvár a Budapešť. Ťažké poranenia utrpeli štyri deti a desať dospelých.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)