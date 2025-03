NEHODA NA DIAĽNICI: Pri nehode autobusu v Afrike zahynulo 16 ľudí

Johannesburg 11. marca (TASR) - V utorok skoro ráno miestneho času sa na diaľnici neďaleko letiska v meste Johannesburg prevrátil autobus, uviedlo juhoafrické ministerstvo dopravy. Incident si vyžiadal najmenej 16 obetí a desiatky zranených, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Hovorca ministerstva dopravy Collen Msibi uviedol, že 12 ľudí zomrelo na mieste nehody a štyria v nemocnici. Podľa dostupných správ bolo 11 cestujúcich zranených kriticky a 24 osôb malo stredne ťažké až ťažké zranenia, dodal hovorca.



Niektorých pasažierov náraz vyhodil z vozidla a dve telá našli uviaznuté vo vraku. Vodič autobusu bol medzi osobami prevezenými do nemocnice.



K nehode došlo na diaľnici neďaleko medzinárodného letiska OR Tambo a autobus údajne prevážal ľudí z mesta Katlehong juhovýchodne od Johannesburgu. Úradníci prípad vyšetrujú a príčinu zatiaľ určiť nevedia. Do nehody nebolo zapojené žiadne ďalšie vozidlo.



Juhoafrická ministerka dopravy Barbara Creecyová uviedla, že je "mimoriadne znepokojená", keďže ide už o tretiu vážnu autobusovú nehodu v krajine za posledný týždeň.