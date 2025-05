Nehoda na letisku v Manile si vyžiadala dve obete

Manila 4. mája (TASR) - Dvaja ľudia vrátane malého dievčatka zahynuli a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia po tom, ako v nedeľu narazilo auto do vchodu medzinárodného letiska Ninoy Aquino v Manile, uviedol filipínsky Červený kríž. TASR o tom píše podľa správ agentúr AP a Reuters.



Predstavitelia letiska uviedli, že auto - čierne SUV - prerazilo vonkajšie zábradlie a narazilo do steny v blízkosti vchodu do terminálu jeden.



„Chápeme znepokojenie, ktoré táto udalosť vyvolala, najmä preto, že na sociálnych sieťach sa šírili zábery. Vyzývame verejnosť, aby nešpekulovala a počkala na overené informácie, ktoré budú zverejnené hneď, ako budú k dispozícii,“ uviedlo letisko v oficiálnom vyhlásení.



Podľa Červeného kríža, ktorý na mieste nehody zasahoval, sú obeťami dospelý muž a štvorročné dievčatko. Filipínske ministerstvo dopravy informovalo, že dievča malo päť rokov.



Traja ďalší ľudia pri incidente utrpeli zranenia a vodič vozidla je vo vyšetrovacej väzbe.