NEHODA NA OKTOBERFESTE: Na horskej dráhe sa zranilo osem ľudí

Berlín 17. septembra (TASR) - Osem ľudí sa ľahko zranilo pri nehode dvoch vozíkov na krytej horskej dráhe na pivnom festivale Oktoberfest v bavorskom Mníchove. Informovala o tom v nedeľu tamojšia polícia, píše agentúra DPA.



K incidentu došlo ešte v sobotu večer. Zranení väčšinou utrpeli len modriny, ale tri osoby museli previezť do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.



Horskú dráhu Höllenblitz (Pekelný blesk) uzavreli až do ukončenia vyšetrovania.



Podľa vedúceho atrakcie stál jeden z vozíkov na mieste v momente, keď do neho nie príliš silno narazil druhý vozík, ktorý sa zo zatiaľ neznámych príčin začal pohybovať opačným smerom. Na každom z vozíkov sa nachádzalo približne 30 ľudí, ktorí z nich po zrážke dokázali svojpomocne vystúpiť.



Höllenblitz je podľa slov vedúceho atrakcie najväčšou pojazdnou krytou horskou dráhou na svete.



Na Oktoberfeste v bavorskej metropole Mníchov sa tento rok podľa agentúry AFP očakáva účasť najmenej šiestich miliónov ľudí. Tohtoročný festival bude trvať o dva dni dlhšie než zvyčajne - do 3. októbra, s ohľadom na štátny sviatok pripomínajúci zjednotenie Nemecka.