VÁŽNA NEHODA:Vyžiadala si 11 obetí vrátane bábätka a 4-ročného dieťaťa

Mexiko 24. apríla (TASR) - Pri dopravnej nehode na severe Mexika zahynulo najmenej 11 ľudí vrátane bábätka a štvorročného dieťaťa, uviedli v stredu tamojšie úrady. Do incidentu boli podľa nich zapletené doposiaľ neznáme ozbrojené osoby, informuje TASR podľa agentúry AFP.



K nehode došlo ešte v utorok neskoro večer miestneho času v štáte Chihuahua na severe Mexika, oznámila prokuratúra. Ďalších osem osôb pri nej utrpelo zranenia.



Nehodu údajne spôsobil vodič tým, že prešiel do iného jazdného pruhu. Následne z miesta ušiel a niekoľko neznámych ozbrojených osôb vozidlo odviezlo preč, uviedli mexické orgány vo vyhlásení.



V regióne, v ktorom k nehode došlo, pôsobia podľa AFP zločinecké skupiny zapojené do výroby a obchodovania s drogami.