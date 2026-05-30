Sobota 30. máj 2026
Nehoda nákladného auta s utečencami: Medzi obeťami sú aj deti

Ilustračná snímka.

Kábul 30. mája (TASR) - Na diaľnici na východe Afganistanu sa v sobotu prevrátilo nákladné auto prevážajúce afganských utečencov zo susedného Pakistanu. Nehodu neprežilo najmenej 18 ľudí a 35 ďalších utrpelo zranenia, píše TASR podľa správy agentúry AP.

Havária sa stala v provincii Laghmán na diaľnici spájajúcej Kábul s provinciou Nangarhár, ozrejmil hovorca tamojšieho provinčného guvernéra. Medzi obeťami je desať detí, päť žien a traja muži.

Hovorca vládneho hnutia Taliban Zabihulláh Mudžáhid nad incidentom vyjadril ľútosť a poprial sústrasť rodinám obetí. Agentúra AP uvádza, že dopravné nehody sú v Afganistane bežné najmä z dôvodu zlého udržiavania ciest a ignorovania dopravných predpisov vodičmi.

Pasažieri patrili medzi tisíce Afgancov, ktorí sa v uplynulých mesiacoch vrátili z Pakistanu. Ten v septembri 2023 spustil rozsiahlu kampaň ich hromadného vysťahovania.

Milióny Afgancov utiekli do Pakistanu v priebehu posledných štyroch desaťročí napríklad po sovietskej invázii v roku 1979 či po prevzatí vlády Talibanom v roku 2021.
