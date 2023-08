NEHODA S MIGRANTMI: Vodič v Česku havaroval a z miesta nehody utiekol

Praha 8. augusta (TASR) - Česká polícia pátra po vodičovi, ktorý v pondelok v Úsťanskom kraji havaroval s autom, v ktorom prevážal sýrskych migrantov. Utečenci vrátane detí utrpeli pri nehode zranenia, on však z miesta utiekol. Informuje spravodajkyňa TASR na základe servera Novinky.cz.



Auto začali prenasledovať už nemeckí policajti na svojom území. Colníci ho chceli zastaviť v obci Schmilka v Nemecku, ale vodič unikol do Českej republiky. Nemecká polícia preto o pátraní po Škode Octavia informovala severočeských kolegov.



Česká hliadka si ho všimla v Děčíne, ale zastaviť sa jej ho nepodarilo. "Po niekoľkých kilometroch s vozidlom havaroval a z miesta utiekol. Vo vozidle zostalo osem zranených osôb vrátane dvoch detí, ktoré museli byť následne prevezené do nemocníc v Ústí nad Labem a Děčíne," uviedla policajná hovorkyňa Veronika Hyšplerová s tým, že išlo o občanov Sýrie.



Vodiča dosiaľ nenašli, pátrajú po ňom policajní psovodi. Muž je podozrivý z trestného činu nedovoleného prekročenia štátnej hranice a ublíženia na zdraví z nedbalosti.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)