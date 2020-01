NEHODA ŠKOLSKÉHO AUTOBUSU: Dvaja mŕtvi a 21 zranených

Two children dead and 20 injured after horror school bus crash https://t.co/iSfvbTPyYc pic.twitter.com/H5A9hXJmaL — Daily Star (@dailystar) January 23, 2020

Eisenach 23. januára (TASR) - Životy dvoch detí a 21 zranených si vyžiadala vo štvrtok vážna nehoda školského autobusu v nemeckej spolkovej krajine Durínsko. Informovala o tom agentúra DPA.Ako uviedol krajinský úrad v okrese Wartburg, zranenia utrpelo 20 žiakov a vodič autobusu. Durínsky premiér Bodo Ramelow vyjadril rodičom zosnulých detí a ich príbuzným na Twitteri úprimnú sústrasť.Informácie o veku a pohlaví detí, či o tom, ktorú triedu základnej školy navštevovali, zatiaľ zverejnené neboli. Podľa prvých zistení polície autobus s viac ako 20 deťmi smeroval z mesta Eisenach do mestskej časti Berka v meste Werra-Suhl-Tal.K nehode údajne došlo okolo 07.30 h tesne pred obcou Berka v dôsledku zľadovatenia cestného povrchu. Autobus sa dostal do šmyku a zišiel z cesty, povedala hovorkyňa miestnej polície.Na mieste sú v nasadení pracovníci krízovej intervencie. Všetci rodičia, ktorých deti sa v havarovanom autobuse nachádzali, už boli upovedomení.Na miesto nešťastia vycestoval durínsky minister vnútra Georg Maier a tamojší minister školstva Helmut Holter plánuje navštíviť školu, ktorej žiaci v autobuse cestovali.Vo štvrtok ráno došlo k nehode školského autobusu aj v Bavorsku. Ľahké a stredne ťažké zranenia utrpelo podľa slov hovorcu polície deväť detí a vodič. Autobus na ceste medzi obcami Schnaitsee a Obing v okrese Traunstein zišiel zo zatiaľ nezistených príčin z vozovky a narazil do stromu.