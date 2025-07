Nehoda školského autobusu si vyžiadala jednu obeť a 2 vážne zranených

Londýn 17. júla (TASR) - Autobus so žiakmi základnej školy sa vo štvrtok prevrátil a skĺzol po streche dolu strmým svahom na juhozápade Anglicka. Podľa tamojších úradov pri nehode zahynul jeden žiak a dvaja utrpeli vážne zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Na miesto nehody boli vyslané tri vrtuľníky a 20 záchraniek, ktoré previezli do nemocnice 21 osôb. Ďalších ľudí ošetrili záchranári priamo na mieste, oznámil predstaviteľ záchrannej služby.



Britský premiér Keir Starmer uviedol, že je v myšlienkach s rodinami a priateľmi účastníkov nehody. „Neexistujú žiadne vhodné slová, ktoré (možno povedať pri) smrti dieťaťa,“ napísal Starmer na platforme X. „Ďakujem záchranárom, ktorí rýchlo zasiahli,“ doplnil.



Na mieste incidentu bol ako prvý hasič mimo služby, ktorý šiel autom za autobusom a ktorý začal okamžite pomáhať cestujúcim, povedal Gavin Ellis - šéf hasičskej a záchrannej služby grófstiev Devon a Somerset.



„Naše posádky vykonali viacero vyslobodzovacích a záchranných zásahov v mimoriadne náročných podmienkach a tiež pomohli našim kolegom zo záchranky pri ošetrovaní zranených,“ upresnil Ellis.



Autobus so 60 až 70 cestujúcimi sa vracal do vzdelávacej inštitúcie Minehead Middle School v grófstve Somerset z celodenného výletu, keď havaroval krátko pred 15.00 h (16.00 h SEČ), uviedla polícia. V škole pre deti vo veku 9 až 14 rokov v súčasnosti prebiehajú posledné dni výučby pred letnými prázdninami.