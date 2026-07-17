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VIDEO: VEĽKÁ TRAGÉDIA: Pri nehode autobusu zahynulo 20 detí

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ďalší traja muži a niekoľko detí utrpelo zranenia. Zranených previezli do okolitých nemocníc na ošetrenie.

Autor TASR
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Kampala 17. júla (TASR) - Pri nehode autobusu v Ugande, ktorý viezol školákov z výletu zahynulo 20 detí a jeden dospelý, uviedla v piatok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Autobus sa vracal do hlavného mesta zo školského výletu z vodopádov Sipi na východe krajiny, keď podľa predbežného vyšetrovania polície zišiel z cesty. „Vodič údajne stratil kontrolu nad vozidlom, ktoré zišlo z cesty, narazilo do veľkého kameňa pri krajnici a prevrátilo sa,“ uviedla polícia na sieti X.

Nehoda si vyžiadala životy 20 detí a jedného muža. Ďalší traja muži a niekoľko detí utrpelo zranenia. Zranených previezli do okolitých nemocníc na ošetrenie.

Polícia zverejnila fotografiu zničeného a prevráteného autobusu, pričom uviedla, že vyšetrovanie príčin nehody pokračuje.

V tejto východoafrickej krajine so zle udržiavanými diaľnicami dochádza často k nehodám autobusov a nákladných vozidiel. Napríklad vlani v októbri prišlo pri zrážke dvoch autobusov na ugandskej diaľnici o život 46 ľudí.

V roku 2024 došlo v Ugande k 4434 smrteľným nehodám, ktoré si vyžiadali 5144 úmrtí.


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