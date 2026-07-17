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VIDEO: VEĽKÁ TRAGÉDIA: Pri nehode autobusu zahynulo 20 detí
Ďalší traja muži a niekoľko detí utrpelo zranenia. Zranených previezli do okolitých nemocníc na ošetrenie.
Autor TASR
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Kampala 17. júla (TASR) - Pri nehode autobusu v Ugande, ktorý viezol školákov z výletu zahynulo 20 detí a jeden dospelý, uviedla v piatok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Autobus sa vracal do hlavného mesta zo školského výletu z vodopádov Sipi na východe krajiny, keď podľa predbežného vyšetrovania polície zišiel z cesty. „Vodič údajne stratil kontrolu nad vozidlom, ktoré zišlo z cesty, narazilo do veľkého kameňa pri krajnici a prevrátilo sa,“ uviedla polícia na sieti X.
Nehoda si vyžiadala životy 20 detí a jedného muža. Ďalší traja muži a niekoľko detí utrpelo zranenia. Zranených previezli do okolitých nemocníc na ošetrenie.
Polícia zverejnila fotografiu zničeného a prevráteného autobusu, pričom uviedla, že vyšetrovanie príčin nehody pokračuje.
V tejto východoafrickej krajine so zle udržiavanými diaľnicami dochádza často k nehodám autobusov a nákladných vozidiel. Napríklad vlani v októbri prišlo pri zrážke dvoch autobusov na ugandskej diaľnici o život 46 ľudí.
V roku 2024 došlo v Ugande k 4434 smrteľným nehodám, ktoré si vyžiadali 5144 úmrtí.
Autobus sa vracal do hlavného mesta zo školského výletu z vodopádov Sipi na východe krajiny, keď podľa predbežného vyšetrovania polície zišiel z cesty. „Vodič údajne stratil kontrolu nad vozidlom, ktoré zišlo z cesty, narazilo do veľkého kameňa pri krajnici a prevrátilo sa,“ uviedla polícia na sieti X.
Nehoda si vyžiadala životy 20 detí a jedného muža. Ďalší traja muži a niekoľko detí utrpelo zranenia. Zranených previezli do okolitých nemocníc na ošetrenie.
Polícia zverejnila fotografiu zničeného a prevráteného autobusu, pričom uviedla, že vyšetrovanie príčin nehody pokračuje.
V tejto východoafrickej krajine so zle udržiavanými diaľnicami dochádza často k nehodám autobusov a nákladných vozidiel. Napríklad vlani v októbri prišlo pri zrážke dvoch autobusov na ugandskej diaľnici o život 46 ľudí.
V roku 2024 došlo v Ugande k 4434 smrteľným nehodám, ktoré si vyžiadali 5144 úmrtí.
Abanyeshuri 20 bapfiriye mu mpanuka ikomeye muri UgandaIyi bisi y'ishuri ribanza rya King David Junior School yari itwaye abanyeshuri bari bavuye mu rugendoshuri rwo gusura isumo rya Sipi Falls, yakoze impanuka ikomeye mu ijoro ryo ku wa 16 Nyakanga 2026 nyuma yo kubura… pic.twitter.com/p61clSdXuE— IGIHE (@IGIHE) July 17, 2026