Nehoda traktora: Zranilo sa 15 ľudí, z toho traja vážne

Mníchov 12. augusta (TASR) - Približne 15 ľudí utrpelo zranenia pri nehode traktora, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní v spolkovej krajine Bavorsko na juhu Nemecka. Traja zo zranených sú vo vážnom stave, oznámila tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry DPA.



Traktor s prívesom sa prevrátil v obci Hartenstein neďaleko mesta Norimberg. Pri nehode sa vážne zranil 29-ročný vodič a tiež jeho 26-ročný spolujazdec, ktorý je v kritickom stave.



Vážne zranenia utrpela aj jedna 18-ročná žena, ktorá cestovala v prívese spoločne s ďalšími 12 osobami. Zvyšní pasažieri prívesu sa zranili len ľahko, desiatich z nich však preventívne previezli do nemocnice.



Hovorkyňa miestnej polície informovala, že traktor smeroval po nespevnenej ceste na kostolný jarmok a prevrátil sa v zákrute. Do záchrannej akcie nasadili množstvo hasičov, policajtov aj záchranárov. Zmienené tri ťažko zranené osoby previezli do nemocnice vrtuľníkmi. Príčinu a okolnosti nehody vyšetrujú príslušné úrady.