Nehoda ukrajinského autobusu v Bulharsku: Hlásia obete
Autor TASR
Sofia 22. apríla (TASR) - Dve osoby zahynuli a ďalších 16 utrpelo zranenia pri nehode ukrajinského autobusu, ktorý sa v stredu prevrátil na diaľnici neďaleko hranice Bulharska s Tureckom, oznámila hovorkyňa bulharského ministerstva vnútra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Portál Novinite uviedol, že k nehode došlo neďaleko hraničného priechodu Malko Tarnovo. Na základe prvotných informácií autobus zastavil po tom, ako mu došlo palivo. Keď cestujúci vystúpili a zhromaždili sa za vozidlom, to začalo nečakane cúvať, narazilo do ľudí a skončilo v priekope vedľa cesty.
Záchranári boli na miesto nehody privolaní o 7.05 h miestneho času (6.05 h SELČ). Zdroj z bulharského ministerstva vnútra pre AFP uviedol, že v autobuse bolo 37 cestujúcich a dvaja vodiči, pričom všetci pochádzajú z Ukrajiny. Niekoľkí zo 16 zranených osôb majú vážne poranenia.
Miestni predstavitelia uviedli, že autobus smeroval do Turecka. Polícia v rámci vyšetrovania nehody zadržala vodiča, informuje Novinite.
