Nehoda vlaku v Etiópii: Hlásia 14 obetí a 29 zranených
Fotografie zverejnené médiami zobrazujú niekoľko prevrátených a rozmliaždených vagónov.
Autor TASR
Addis Abeba 21. októbra (TASR) - Nehoda vlaku vo východnej Etiópii si vyžiadala najmenej 14 obetí a ďalších 29 utrpelo zranenia, informovali v utorok miestne štátne médiá, píše TASR. Príčiny nešťastia zatiaľ nie sú známe.
K nehode došlo zhruba o druhej hodiny ráno miestneho času, keď osobný vlak prechádzal 200-kilometrovú trasu z mesta Dewele - neďaleko hraníc s Džibutskom - do mesta Dire Dawa, uviedli miestni predstavitelia.
„Nehoda, ktorá sa stala na trati Dire Dawa-Dewele, si vyžiadala 14 obetí a spôsobila vážne a ľahké zranenia ďalším 29 ľuďom,“ uvádza sa v príspevku na Facebooku miestnej televízie Dire TV, ktorá však neposkytla bližšie informácie.
Nehody vlakov sú v Etiópii, druhej najľudnatejšej krajine Afriky s približne 130 miliónmi obyvateľov, pomerne zriedkavé, konštatuje AFP.
Nehoda z roku 1985, pri ktorej vlak smerujúci z Džibuti do etiópskej metropoly Addis Abeba spadol do rokliny, si vyžiadala vyše 400 osôb a ďalších 500 utrpelo zranenia.
