Nehoda vojenského vrtuľníka v Peru si vyžiadala 15 obetí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Vrtuľník Mi-17 stratil rádiový kontakt v nedeľu popoludní a o deň neskôr našlo peruánske letectvo 15 mŕtvych ľudí.

Autor TASR
Lima 23. februára (TASR) - Pätnásť ľudí zahynulo v dôsledku havárie vojenského vrtuľníka v departemente Arequipa na juhu Peru, informovali v pondelok letecké sily krajiny. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

„Záchranári potvrdili smrť štyroch členov posádky... ako aj 11 pasažierov, ktorí boli na palube,“ uvádza sa vo vyhlásení letectva.

Stroj ruskej výroby vzlietol z mesta Pisco v departemente Ica. Záchranári ho lokalizovali približne 300 kilometrov ďalej v meste Chala v Arequipe. Bol nasadený do záchranných operácií na pomoc obetí povodní, ktoré spôsobili rozsiahle škody.
