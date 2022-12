Nehoda vozidla s migrantmi v Maďarsku si vyžiadala 11 zranených

Budapešť 19. decembra (TASR) - Desať afganských migrantov a srbský vodič utrpeli zranenia pri autonehode, ku ktorej došlo v Maďarsku v blízkosti hraníc s Rakúskom, informuje TASR na základe pondelkovej správy agentúry DPA.



Vozidlo, ktoré pravdepodobne šoféroval prevádzač, sa prevrátilo na diaľnici M1 blízko mesta Györ, spresnila ešte v nedeľu večer maďarská polícia. Auto bezprostredne pred nehodou unikalo pred policajnou hliadkou, ktorá sa ho pokúšala zastaviť.



Maďarsko sa nachádza na tzv. balkánskej trase, ktorú využívajú utečenci a migranti na ceste do západnej Európy. Napriek bezpečnostnému oploteniu pozdĺž 160-kilometrovej hranice so Srbskom prišlo na územie Rakúska v tomto roku dvakrát viac migrantov než vlani, vyplýva z údajov Viedne.



Nehody s vozidlami prevádzačov nie sú v Maďarsku zriedkavé. V septembri prišiel šofér spolu s tromi migrantmi o život, keď sa ich vozidlo zrútilo niekoľko kilometrov pred hranicami s Rakúskom do rieky.