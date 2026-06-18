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NEHODA: Vykoľajil sa osobný vlak s 15 pasažiermi

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Na archívnej snímke prebiehajúce stavebné práce v okolí železničnej stanice v Žiline počas projektu modernizácie železničného uzla v Žiline vo štvrtok 30. marca 2023. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na danom úseku trate je povolená maximálna rýchlosť 40 kilometrov za hodinu, vlak však išiel ešte pomalšie.

Autor TASR
Budapešť 18. júna (TASR) - Osobný vlak smerujúci z Hatvanu do Szolnoku s 15 pasažiermi sa vo štvrtok krátko popoludní vykoľajil. Pri nehode sa nikto nezranil. Uviedol to generálny riaditeľ železničnej spoločnosti MÁV Zsolt Hegyi, podľa ktorého železnice nariadili okamžité vyšetrovanie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Nehodu začal vyšetrovať aj Úrad pre bezpečnosť dopravy. Na dotknutej trati výrazne obmedzili železničnú dopravu.

Hegyi uviedol, že k nehode došlo po 13.00 h pri stanici Újszász v Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej stolici. Na danom úseku trate je povolená maximálna rýchlosť 40 kilometrov za hodinu, vlak však podľa neho išiel ešte pomalšie. Rušňovodič okamžite vlak zastavil.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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