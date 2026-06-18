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NEHODA: Vykoľajil sa osobný vlak s 15 pasažiermi
Na danom úseku trate je povolená maximálna rýchlosť 40 kilometrov za hodinu, vlak však išiel ešte pomalšie.
Autor TASR
Budapešť 18. júna (TASR) - Osobný vlak smerujúci z Hatvanu do Szolnoku s 15 pasažiermi sa vo štvrtok krátko popoludní vykoľajil. Pri nehode sa nikto nezranil. Uviedol to generálny riaditeľ železničnej spoločnosti MÁV Zsolt Hegyi, podľa ktorého železnice nariadili okamžité vyšetrovanie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Nehodu začal vyšetrovať aj Úrad pre bezpečnosť dopravy. Na dotknutej trati výrazne obmedzili železničnú dopravu.
Hegyi uviedol, že k nehode došlo po 13.00 h pri stanici Újszász v Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej stolici. Na danom úseku trate je povolená maximálna rýchlosť 40 kilometrov za hodinu, vlak však podľa neho išiel ešte pomalšie. Rušňovodič okamžite vlak zastavil.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Nehodu začal vyšetrovať aj Úrad pre bezpečnosť dopravy. Na dotknutej trati výrazne obmedzili železničnú dopravu.
Hegyi uviedol, že k nehode došlo po 13.00 h pri stanici Újszász v Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej stolici. Na danom úseku trate je povolená maximálna rýchlosť 40 kilometrov za hodinu, vlak však podľa neho išiel ešte pomalšie. Rušňovodič okamžite vlak zastavil.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)