Nehoda záchranného vrtuľníka: Vyžiadala si tri obete

Tokio 6. apríla (TASR) - Vrtuľník japonskej záchrannej služby so šiestimi ľuďmi na palube spadol v nedeľu do mora na juhozápade Japonska, uviedla tamojšia pobrežná stráž. Traja z nich, vrátane pacientky, ktorú vrtuľník prevážal, zahynuli, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Pilota, mechanika vrtuľníka a zdravotnú sestru zachránila japonská pobrežná stráž počas dňa po tom, ako ich našli vo vode držiac sa nafukovacích záchranných kolies. Všetci traja boli pri vedomí, no trpeli podchladením, keďže ich telesná teplota abnormálne klesla.



Telá lekára, pacientky a jej ošetrovateľa neskôr z miesta nehody previezol vrtuľník japonských vzdušných síl.



Podľa pobrežnej stráže záchranný vrtuľník smeroval do nemocnice v meste Fukuoka z letiska v prefektúre Nagasaki. Príčina nehody zostáva nejasná. Japonské orgány v rámci záchrannej operácie vyslali do oblasti dve lietadlá a tri lode.