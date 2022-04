Nehoda japonskej vyhliadkovej lode:Našli 10 tiel,16ľudí je nezvestných

Tokio 24. apríla (TASR) – Najmenej desať ľudí zahynulo pri potopení vyhliadkovej lode pri severnom pobreží Japonska. Oznámila to v nedeľu japonská pobrežná stráž s tým, že pátranie po 16 nezvestných pokračuje. TASR informácie prevzala z agentúry AFP.



Loď s názvom Kazu 1 vyslala v sobotu krátko po poludní miestneho času núdzové volanie, podľa ktorého mala zaplavenú prednú časť a začala sa nakláňať a potápať. Nachádzala sa pri západnom pobreží polostrova Širetoko na severe ostrova Hokkaido. Na palube bolo 24 pasažierov vrátane dvoch detí a dvaja členovia posádky.



Do oblasti vyslali záchranárov s člnmi a vrtuľníkmi, nádeje na záchranu ľudí z plavidla sa však začali rýchlo vytrácať vzhľadom na veľmi chladné počasie. Vyhliadková plavba sa konala napriek silnému vetru a vysokým vlnám v regióne, pre ktoré sa do prístavov podľa japonských médií vrátili tamojšie rybárske člny.



Pátracia operácia pokračovala aj počas noci, keď teploty klesli na nulu, a zapojili sa do nej policajti a vojaci. Prvých ľudí našli v nedeľu skoro ráno, boli však v bezvedomí a po prevoze do nemocnice lekári konštatovali ich smrť. Pobrežná stráž spresnila, že dosiaľ objavili v mori alebo na pobreží telá siedmich mužov a troch žien.



Polostrov Širetoko, na ktorom leží rovnomenný národný park, je od roku 2005 zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Je známy svojou zachovalou prírodou a vzácnymi druhmi živočíchov, približuje AFP.