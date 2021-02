Nehodu indonézskeho lietadla mohol spôsobiť nefunkčný tempomat

Jakarta 10. februára (TASR) - Pokazené zariadenie automaticky udržiavajúce ťah motorov mohlo spôsobiť, že piloti lietadla spoločnosti Sriwijaya Air nad ním minulý mesiac stratili kontrolu, čo viedlo k jeho zrúteniu do vôd Jávskeho mora. Podľa agentúry AP to v stredu oznámili indonézski vyšetrovatelia z Národného výboru pre bezpečnosť dopravy.



Vyšetrovatelia uviedli, že sa stále snažia pochopiť, prečo sa 9. januára lietadlo niekoľko minút po štarte z Jakarty zrútilo do mora. Pri nehode vtedy zahynulo všetkých 62 ľudí na palube.



Vyšetrovatelia vydali predbežnú správu, ktorá uvádza nové podrobnosti o lete takmer od momentu, keď sa lietadlo ocitlo vo vzduchu. Vedúci vyšetrovateľ Nurcahyo Utomo uviedol, že ľavá páka motora znížila svoj výkon tesne predtým, ako sa lietadlo zrútilo do mora. Povedal, že piloti predchádzajúcich letov hlásili na 26-ročnom lietadle problémy s automatickým systémom riadenia.



Boeing 737-500 bol vlani mimo prevádzky takmer deväť mesiacov z dôvodu obmedzení letov spôsobených koronavírusovou pandémiou. Regulačné orgány a letecká spoločnosť však uviedli, že pred decembrovým obnovením komerčných letov prešiel stroj potrebnými kontrolami.



Indonézsky letecký priemysel po páde diktátora Suharta koncom 90. rokov a následnom otvorení národného hospodárstva rýchlo rástol. Obavy o bezpečnosť podnietili Spojené štáty a Európsku úniu, že indonézskym dopravcom na celé roky zakázali prevádzkovať leteckú dopravu. Vďaka lepšiemu dodržiavaniu medzinárodných leteckých noriem indonézskou stranou však neskôr Únia i USA tento zákaz zrušili.