Nehodu, ktorá stála život ženu s dieťaťom, zrejme zapríčinil dôchodca

Berlín 10. marca (TASR) - Vážnu nehodu, ktorá si v sobotu v centre Berlína vyžiadala životy ženy a jej štvorročného dieťaťa, pravdepodobne zavinil 83-ročný vodič, ktorý do nich narazil, vyplýva z predbežných zistení polície. TASR informuje podľa agentúry DPA a denníka Bild.Dôchodca totiž podľa všetkého viedol osobné vozidlo neprimerane veľkou rýchlosťou, dodala polícia. K nehode došlo v sobotu predpoludním pri nákupnom centre Mall of Berlin v centrálnej štvrti Mitte. Pri nákupnom centre sa aktuálne nachádza stavenisko, v dôsledku čoho je tam spomalená doprava, píše Bild.Dôchodca sa podľa svedkov ponáhľal, keďže miesto toho, aby sa zaradil do kolóny vozidiel, pridal rýchlosť a kolónu sa snažil obehnúť cez úsek vyhradený pre cyklistov. Práve v tej chvíli sa však stavenisko snažila obísť aj 41-ročná matka so štvorročným synom v športovom kočíku. Vodič do nich čelne narazil, v dôsledku čoho ich odchodilo o zhruba 30 metrov.Dôchodca vzápätí narazil aj do ďalšieho vozidla, ktoré vymrštilo do tretieho auta čakajúceho na červenú, píše DPA.Ženu i dieťa museli na mieste oživovať; podarilo sa to až na ceste do nemocnice. Matka zraneniam krátko po prevoze podľahla, kým dieťa urgentne operovali. V sobotu podvečer však zraneniam taktiež podľahlo. V prípade rodiny išlo o turistov z Belgicka, ktorí boli v Berlíne na výlete, píše DPA.Svedkami nešťastia boli partner ženy i jej sestra, ktorí vyviazli bez zranení, v šoku ich však previezli do nemocnice.Dovedna bolo v starostlivosti záchranárov a psychológov 16 svedkov nehody i osôb, ktoré na mieste poskytli prvú pomoc.