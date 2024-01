Nehodu ruského súkromného lietadla v Afganistane prežili štyria ľudia

Kábul/Moskva 21. januára (TASR) — Dvaja zo šiestich ľudí na palube neprežili sobotňajšiu haváriu ruského súkromného lietadla v hornatej oblasti na severovýchode Afganistanu. Na sociálnej sieti X o tom v nedeľu informoval hovorca vládnuceho hnutia Taliban Zabihulláh Mudžáhid, uviedla agentúra DPA.



Ruský letecký úrad (Rosaviacija) uviedol, že lietadlo typu Dassault Falcon 10 zmizlo z radarov v sobotu večer. Podľa predbežných informácií boli na jeho palube štyria členovia posádky a dvaja cestujúci.



Malé dopravné lietadlo smerovalo zo štátu Goa na východe Indie na Medzinárodné letisko Žukovskij v Moskve. Podľa správ ruských štátnych médií všetky osoby v lietadle boli občania Ruska vo veku od 26 do 65 rokov.



Miestni predstavitelia uviedli, že lietadlo narazilo do hory v provincii Badachšán, ktorá hraničí s Pakistanom, Tadžikistanom a Čínou.



Jedným z pasažierov bola vážne chorá žena, ktorá mala byť letecky prevezená na ošetrenie do Ruska. Jej prevoz podľa agentúry RIA Novosti zaplatil jej manžel.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie pre porušenie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti letectva. Lietadlu podľa výboru zlyhali oba motory a posádka 25 minút predtým, ako stroj zmizol z radaru, hlásila, že jej dochádza palivo a musí pristáť v Tadžikistane.