Na diaľnici v Anglicku sa prevrátil školský autobus, hlásia dve obete

Londýn 29. septembra (TASR) - Nehodu školského autobusu v Anglicku neprežili v piatok vodič a 14-ročné dievča. Autobus sa prevrátil na diaľnici blízko mesta Liverpool na severozápade Anglicka. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a britského denníka The Guardian.



Dvoch ďalších žiakov previezli s vážnymi zraneniami do detskej nemocnice Alder Hey v Liverpoole. Niekoľko ďalších s ľahšími zraneniami prepravili do okolitých nemocníc, uviedla regionálna záchranná služba. Z 50 ošetrených detí previezli 11 na ďalšie vyšetrenia do nemocníc.



Nehoda sa udiala na diaľnici M53 krátko po ôsmej hodine ráno. Autobus podľa britského denníka denne vozil žiakov z anglického mesta Chester do škôl Calday Grange a West Kirby na polostrove Wirral.