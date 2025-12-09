< sekcia Zahraničie
Nehodu vojenského lietadla v Rusku neprežil nikto z pasažierov
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že k havárii došlo v neobývanom regióne pri skúšobnom lete po opravách stroja tohto lietadla.
Autor TASR
Moskva 9. decembra (TASR) - Rusko v utorok oznámilo, že pri havárii vojenského transportného lietadla v Ivanovskej oblasti zahynulo všetkých sedem jeho pasažierov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vyšetrovací výbor krajiny, ktorá skúma závažné trestné činy, uviedla, že začala vyšetrovanie pravidiel prípravy na let.
„Deviateho decembra 2025 sa počas skúšobného letu zrútilo lietadlo AN-22 v blízkosti obce Ivankovo v Ivanovskej oblasti,“ uviedla komisia. Ivanovská oblasť sa nachádza približne 200 kilometrov východne od Moskvy.
„Všetci členovia posádky na palube zahynuli,“ informoval tiež výbor, ktorý však neuviedol, koľko ľudí sa v lietadle nachádzalo. Ruská štátna tlačová agentúra TASS, ale predtým napísala, že na palube bolo v čase zrútenia sedem členov posádky.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že k havárii došlo v neobývanom regióne pri skúšobnom lete po opravách stroja tohto lietadla.
Nič nenasvedčuje tomu, že by incident súvisel s ruskou ofenzívou na Ukrajine alebo obvineniami z účasti Kyjeva, konštatuje AFP.
Nehody vojenských dopravných prostriedkov a vybavenia sa v Rusku stali častejšími počas takmer štvorročnej ofenzívy na Ukrajine, ktorá priniesla zvýšený vojenský pohyb a aktivitu v krajine, uzavrela francúzska agentúra.
