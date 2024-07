Nehody na Mont Blanc si vyžiadali troch mŕtvych; jeden je nezvestný

Aosta 15. júla (TASR) - Traja mŕtvi alpinisti a jeden nezvestný je bilancia uplynulého víkendu na najvyššej hore Európy Mont Blanc, informuje v pondelok TASR podľa agentúry APA.



Dvaja talianski alpinisti prišli o život pri Mont Greuvetta na talianskej strane hory Mont Blanc po tom, čo spadli do približne 200-metrovej hĺbky. Pomoc privolal tretí člen ich skupiny, uviedli miestne médiá.



Na francúzskej strane Mont Blancu zahynul 34-ročný muž z Paríža, ktorý sa neďaleko hranice s Talianskom takisto zrútil do hĺbky niekoľkých metrov. Alpinista nebol zaistený lanom, píše APA. Záchranné zložky zalarmoval jeho spoločník, ktorý ho sprevádzal, uviedli talianske médiá. Mŕtvolu sa podarilo nájsť pomocou vrtuľníka záchranného tímu z Chamonix.



Ďalší horolezec spadol do kaňonu z masívu pod chatou Gonella; doposiaľ sa ho záchranným zložkám nepodarilo lokalizovať.



Hora Mont Blanc sa nachádza na hranici medzi Francúzskom a Talianskom a podľa aktuálnych výpočtov je so svojou výškou 4805,59 metra najvyššou horou Álp, pripomína APA.