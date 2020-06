Nemca podozrivého z únosu McCannovej umiestnilo väzenie do izolácie

Berlín 11. júna (TASR) - Nemca, podozrivého z únosu Madeleine McCannovej, umiestnili vo väzení do izolácie pre jeho vlastnú bezpečnosť. Oznámili to v stredu úrady v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, informovala agentúra DPA.



Krajinský minister spravodlivosti Claus Christian Claussen uviedol, že 43-ročného muža izolovali vo väzení v meste Kiel. Zo svojej cely môže vychádzať iba v sprievode strážnikov, aby tak zabránili možným útokom jeho spoluväzňov.



Podozrivý si vo väzení odpykáva trest za nesúvisiaci čin.



McCannová zmizla za záhadných okolností ako trojročná v máji 2007 počas pobytu s rodinou v portugalskom regióne Algarve.



Nemecká polícia označila muža za podozrivého minulý týždeň.



Nemec sa údajne pohyboval v oblasti portugalského letoviska Praia da Luz, kde Madeleine v máji 2007 naposledy videli. V tom čase cestoval po Portugalsku v karavane. Polícia zaznamenala aj jeho telefonický rozhovor s neznámou osobou, ktorý sa skončil len približne hodinu predtým, ako dieťa zmizlo.



Nemecká polícia zároveň uviedla, že Madeleine je pravdepodobne mŕtva. Podozrivý muž, ktorý v regióne Algarve v južnom Portugalsku žil v pravidelných intervaloch v rokoch 1995 - 2007, sa ju podľa polície rozhodol spontánne zavraždiť po tom, ako vnikol do hotelovej izby, v ktorej spala.