Nemca zadržaného vo Francúzsku prepustili, obvinenia sa nepotvrdili

Paríž 8. augusta (TASR) - Nemec, ktorého v pondelok zadržala francúzska polícia pre podozrenie z obmedzovania slobody, týrania a znásilnenia vlastnej manželky, bol v utorok večer prepustený z väzby bez vznesenia obvinenia.



Polícia tohto 55-ročného muža zadržala v pondelok ráno, keď v rámci preverovania oznámenia našli jeho 53-ročnú manželku nahú a v zúboženom stave v ich spoločnom byte v meste Forbach v departemente Moselle na severovýchode Francúzska.



Žena tvrdila, že manžel ju drží v zajatí od roku 2011. Muž to však poprel s tým, že jeho manželka je onkologická pacientka a on sa o ňu stará.



Podľa webu denníka Le Parisien a agentúry AFP o zvrate v tejto kauze na tlačovej konferencii v utorok informoval prokurátor Olivier Glady, ktorý konštatoval, že skutok sa tak, ako ho popisuje žena, zrejme nestal.



Podľa prokurátora policajné i lekárske vyšetrenia jasne popreli jej tvrdenie, že jej manžel sa voči nej dopustil "únosu, mučenia a barbarského konania a znásilnenia".



"Koroner nezistil žiadne zlomeniny na žiadnej z jej končatín," doplnil prokurátor.



Byt manželov polícia prehliadla i pomocou špeciálnej lampy, ktorej svetlo môže odhaliť stopy po krvi, aj keby sa ich niekto snažil odstrániť. Ani toto vyšetrenie však nič neodhalilo.



Na margo údajného väznenia ženy prokurátor konštatoval, že všetko nasvedčuje tomu, že mala spojenie s vonkajším svetom, keďže "mala prístup k televízoru, počítaču a známemu bezdrôtovému telefónu, z ktorého zavolala pomoc".



Na otázku o možnosti stíhať manželku za ohováranie alebo krivé obvinenie prokurátor odpovedal, že zákon to umožňuje, ale že prokuratúra v tomto prípade dáva prednosť zohľadneniu "sociálnej situácie manželov".



Podľa prokurátora žena počas dlhého výsluchu opakovala svoje obvinenia voči manželovi. Ten zase pred policajtmi hovoril o chorobe, ktorou jeho žena už dlhší čas trpí. Žena pritom poprela, že by bola chorá.



Pochybnosti o výpovedi manželky sa objavili už v pondelok, keď lekári pri jej vyšetrení nezistili žiadne zlomené kosti ani modriny. Jej výpovede pred policajným vyšetrovateľom tiež obsahovali "nezrovnalosti", uviedla polícia.



Glady už v pondelok vyzýval na opatrnosť pri posudzovaní tejto kauzy a varoval pred unáhlenými závermi o vine muža.