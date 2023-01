Nemci a Švédi budú od cestujúcich z Číny vyžadovať testy na covid

Berlín/Štokholm 5. januára (TASR) — Nemecko a Švédsko vo štvrtok oznámili, že od cestujúcich z Číny budú vyžadovať negatívne testy na koronavírus vzhľadom na novú vlnu nákazy, ktorá v Číne vypukla po rozsiahlom uvoľnení opatrení v decembri minulého roka. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Ľudia prichádzajúci z Číny sa budú musieť po príchode do Nemecka preukázať "najmenej jedným antigénovým testom", uviedol nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach s tým, že toto opatrenie bude prijaté v krátkom čase.



V Nemecku sa bude tiež vykonávať náhodné testovanie osôb prichádzajúcich z Číny s cieľom odhaliť jednotlivé vírusové varianty. Plánujú sa tiež kontroly odpadovej vody. Hovorca rezortu zdravotníctva v stredu uviedol, že na letisku vo Frankfurte nad Mohanom už vzorky odoberajú a do budúcnosti by ich mohli brať aj z jednotlivých lietadiel, ktoré prileteli z Číny.



"Švédska vláda dnes ráno rozhodla o zavedení dočasných obmedzení pre vstup či cesty z Číny do Švédska," povedal novinárom tamojší šéf rezortu zdravotníctva Jakob Forssmed. DPA spresňuje, že toto opatrenie má začať platiť od soboty a potrvá najmenej tri týždne.



Európska únia v stredu "dôrazne odporučila" svojim členským štátom, aby zaviedli testovanie na koronavírus pre pasažierov z Číny, a to pred ich odchodom z tejto krajiny. Peking a svetové letecké spoločnosti tento krok kritizovali.



Odborníci EÚ odporučili, aby sa cestujúci z Číny preukazovali negatívnym výsledkom testu na koronavírus vykonaným maximálne 48 hodín pred odletom a aby nosili rúška či respirátory. Krajinám eurobloku tiež odporučili, aby vykonávali rozbor odpadovej vody z lietadiel prilietajúcich z Číny a aby cestujúcich z tejto ázijskej krajiny pri príchode náhodne testovali.



V rámci EÚ už testy negatívne covid testy od cestujúcich z Číny vyžadujú Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Od budúceho týždňa tento krok avizovalo zaviesť aj Rakúsko.