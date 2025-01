Nemci chcú deportovať ďalších páchateľov trestných činov z Afganistanu

Berlín 23. januára (TASR) - Deň po zadržaní afganského žiadateľa o azyl, ktorý v Bavorsku pri útoku nožom smrteľne zranil dvoch ľudí, nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová vo štvrtok ubezpečila, že Nemecko intenzívne pracuje na tom, aby do Afganistanu deportovalo aj ďalších páchateľov trestných činov afganského pôvodu, píše TASR.



Ako informovala agentúra Reuters, Faeserová uviedla, že Nemecko je jedinou krajinou v Európe, ktorá v období po návrate fundamentalistického hnutia Taliban k moci do Afganistanu deportovala páchateľov závažných trestných činov. Ubezpečila, že nemecké úrady pracujú na deportácii ďalších zločincov do Afganistanu.



Agentúra DPA v súvislosti s tým informovala, že Nemecko nemá s režimom Talibanu diplomatické vzťahy, ale napriek tomu v roku 2024 zorganizovalo jeden deportačný let do Kábulu. Nemecká ministerka vo svojom vyjadrení súčasne kritizovala dublinské pravidlá - kritériá stanovujúce, že žiadosť o azyl má byť spracovaná v prvej krajine, kam migrant príde.



Muž podozrivý z útoku nožom v juhonemeckom meste Aschaffenburg prišiel do Nemecka cez Bulharsko, poznamenal Reuters. "Opäť vidíme, že dublinský systém už nefunguje," komentovala to Faeserová.



Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann vo štvrtok informoval, že nemecký Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) v júni zamietol Afgancovu žiadosť o azyl a nariadil jeho deportáciu do Bulharska. Uskutočniť sa mala 26. júla 2024, ale imigračné úrady Bavorska boli na ňu upozornené len šesť dní predtým. Pre krátkosť času tak celú procedúru nestihli pripraviť do vypršania lehoty, ktorú stanovuje zákon na vykonanie príkazu na deportáciu.



Následne bol 28-ročný Afganec v Nemecku odkázaný sám na seba, kým v decembri 2024 úradom neoznámil, že sa chce vrátiť do Afganistanu. Odcestovať však nemohol, pretože nedostal potrebné doklady z afganského konzulátu, spresnil Herrmann s tým, že deportácia muža do Afganistanu by bola vtedy náročná.