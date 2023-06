Nemci chcú do Litvy umiestniť vojsko na ochranu východného krídla NATO

Vilnius/Berlín 26. júna (TASR) - Nemecko plánuje umiestniť do Litvy približne 4000 vojakov s cieľom posilniť východné krídlo NATO. Oznámil to v pondelok v Litve nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Nemecko je pripravené dlhodobo umiestniť do Litvy robustnú brigádu," uviedol Pistorius. Dodal, že bude potrebné pre týchto vojakov vybudovať ubytovacie zariadenia.



Nemecká vláda v júni 2022 sľúbila, že pripraví jednu bojovú brigádu na nasadenie v Litve v prípade útoku. To, či budú títo vojaci v Litve umiestnení natrvalo, však bolo sporné. Litovská vláda na tom trvala; nemecká vláda však bola zdržanlivá a jasný prísľub dala až teraz, píše DPA.



V súčasnosti je v tejto pobaltskej krajine len velenie nemeckej brigády s približne 20 vojakmi na vojenskej základni pri meste Rukla. Zvyšok tejto 41. pešej brigády je umiestnený na rôznych miestach v Nemecku a v prípade potreby je schopný doraziť do Litvy v priebehu desiatich dní.



Pistorius v pondelok v Litve navštívil aj vojenské cvičenie, na ktorom sa zúčastňuje približne 1000 nemeckých vojakov a približne 30 tankov zo 41. brigády.



Litva hraničí s ruskou pobaltskou Kaliningradskou exklávou a súčasne s Bieloruskom, ktoré je spojencom Moskvy. Na území Litvy už od roku 2017 operuje Nemeckom vedený prápor NATO s približne 1600 príslušníkmi.