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Nemci chcú tím rýchlej reakcie proti hybridným hrozbám v Baltskom mori
Chceme premeniť túto oblasť spoločného ohrozenia na oblasť spoločnej bezpečnosti, povedal Dobrindt.
Autor TASR
Kiel 28. augusta (TASR) - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v piatok uviedol, že chce vytvoriť tím rýchlej reakcie na boj proti hybridným hrozbám v regióne Baltského mora. Spresnil, že o tomto pláne bude rokovať so svojimi partnermi z ostatných krajín ležiacich na pobreží Baltského mora, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Cieľom je zriadiť tím rýchlej reakcie, ktorý nám umožní rýchlu výmenu informácií, najmä v oblasti Baltského mora,“ vyhlásil minister pred začiatkom konferencie v severonemeckom meste Flensburg.
„Chceme premeniť túto oblasť spoločného ohrozenia na oblasť spoločnej bezpečnosti,“ povedal Dobrindt. „Hybridné scenáre sú na vzostupe, stávajú sa závažnejšími a sú všadeprítomné,“ podotkol.
Hrozby sa podľa neho objavujú vo vzduchu i na mori, no týkajú sa aj kybernetického priestoru a kritickej infraštruktúry.
„Sformulujeme spoločné odpovede na to, ako chceme čeliť eskalujúcej hrozbe,“ uviedol Dobrindt a dodal, že očakáva ďalší nárast frekvencie a sofistikovanosti hybridných útokov. Súčasťou konferencie bude podľa jeho slov aj diskusia o pretrvávajúcom probléme s ruskou tieňovou flotilou.
Na konferencii na Námornej akadémii v prístavnom meste Flensburg sa zúčastňujú zástupcovia ministerstiev vnútra štátov Baltského mora a Írska, dodala nemecká agentúra.
„Cieľom je zriadiť tím rýchlej reakcie, ktorý nám umožní rýchlu výmenu informácií, najmä v oblasti Baltského mora,“ vyhlásil minister pred začiatkom konferencie v severonemeckom meste Flensburg.
„Chceme premeniť túto oblasť spoločného ohrozenia na oblasť spoločnej bezpečnosti,“ povedal Dobrindt. „Hybridné scenáre sú na vzostupe, stávajú sa závažnejšími a sú všadeprítomné,“ podotkol.
Hrozby sa podľa neho objavujú vo vzduchu i na mori, no týkajú sa aj kybernetického priestoru a kritickej infraštruktúry.
„Sformulujeme spoločné odpovede na to, ako chceme čeliť eskalujúcej hrozbe,“ uviedol Dobrindt a dodal, že očakáva ďalší nárast frekvencie a sofistikovanosti hybridných útokov. Súčasťou konferencie bude podľa jeho slov aj diskusia o pretrvávajúcom probléme s ruskou tieňovou flotilou.
Na konferencii na Námornej akadémii v prístavnom meste Flensburg sa zúčastňujú zástupcovia ministerstiev vnútra štátov Baltského mora a Írska, dodala nemecká agentúra.