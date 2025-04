Nemci držali svoje deti zarúškované a zavreté v dome od čias covidu

Madrid 30. apríla (TASR) - Španielska polícia vyslobodila tri nemecké deti, ktoré boli vlastnými rodičmi držané zatvorené v jednom z domov v meste Oviedo v regióne Astúria na severe krajiny od čias pandémie ochorenia COVID-19. Rodičov detí zadržali. TASR informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA a denníka Bild.



Deti boli následne umiestnené do detského domova, potvrdila policajná hovorkyňa. Jeden zo zasahujúcich policajtov označil budovu, v ktorej boli deti zadržiavané, za „dom hrôzy“, uviedli noviny La Nueva Espaňa.



Španielske médiá informovali, že dom, ktorý sa nachádza na okraji mesta Oviedo, bol plný odpadkov. Jedna žena zo susedstva si všimla, že tam žijú deti, ktoré nikdy nevidela chodiť do školy. Deti síce pravidelne počula, nikdy ich však nevidela, preto zalarmovala políciu.



Polícia dom istý čas sledovala a zistila, že rodičia nikdy nevychádzali z domu; vchodové dvere otvárali len vtedy, keď mali prevziať donášku jedla - porcie boli však príliš veľké len pre dve osoby, píše Bild.



Úrady spočiatku neposkytli žiadne informácie o tom, z akého dôvodu rodičia - obaja nemeckí štátni príslušníci - svoje deti izolovali od vonkajšieho sveta, píše DPA.



Polícia nakoniec v pondelok dom navštívila. Päťdesiatdeväťročný otec detí policajtov do domu vpustil, avšak pod podmienkou, že budú mať nasadené rúška. V dome sa nachádzala aj 48-ročná matka detí. Všetky tri deti mali pod nočnými úbormi plienky. Detské postele sa nachádzali v klietkach a rodičia ich nútili nosiť rúška, uviedli média.



V prípade detí ide o osemročné dvojčatá - chlapcov - a ďalšieho desaťročného chlapca. Dom neopustili od decembra 2021, uviedli miestne médiá s odvolaním sa na úrady. Z týchto tvrdení vyplýva, že deti nemali povolené vyjsť z domu ani len do záhrady.



Keď ich policajti po prvýkrát vyviedli z domu von, mali deti problém s telesnou koordináciou a reagovali euforicky. Jeden z chlapcov sa údajne fascinovane dotkol trávnika, uvádza DPA. „Keď sme ich dostali von, všetci traja začali zhlboka dýchať, akoby nikdy predtým neboli na čerstvom vzduchu,“ uviedol pre noviny La Nueva Espaňa jeden z vyšetrovateľov.



Počas výsluchu matka priznala, že s manželom bývali v dome od decembra 2021 a spoločne sa rozhodli, že deti von nepustia, lebo „ich bolo treba chrániť“, dodáva Bild.