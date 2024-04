Nemci obnovia spoluprácu s Agentúrou pre pomoc palestínskym utečencom

Berlín 24. apríla (TASR) - Nemecká vláda čoskoro obnoví spoluprácu s Agentúrou OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA), ktorá pôsobí v Pásme Gazy a ďalších regiónoch. Oznámilo to v stredu ministerstvo zahraničných vecí spolu so spolkovým rezortom pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, uviedla agentúra DPA.



Kabinet v Berlíne sa tak rozhodol po zverejnení správy nezávislej komisie vedenej bývalou francúzskou ministerkou zahraničných vecí Catherine Colonnovou, ktorá vyšetrovala obvinenia Izraela, že 12 zamestnancov UNRWA sa podieľalo na útoku palestínskych militantov z Hamasu na židovský štát zo 7. októbra a že do agentúry sa infiltroval Hamas.



Na ich základe prerušilo financovanie agentúry množstvo štátov. UNRWA podľa správy pravidelne posielala Izraelu zoznamy svojich zamestnancov na previerku a izraelská vláda od roku 2011 voči nim nevzniesla žiadne námietky.



"V tomto kontexte bude spolková vláda čoskoro pokračovať v spolupráci s UNRWA v Pásme Gazy," uvádza sa v stanovisku spomínaných nemeckých ministerstiev. Tie pripomenuli, že takýto krok už urobili Austrália, Kanada, Švédsko a Japonsko.



Pokračovaním spolupráce Berlín podporuje "životne dôležitú a v súčasnosti nenahraditeľnú úlohu UNRWA pri poskytovaní pomoci ľuďom v Pásme Gazy". Treba však podľa neho zabezpečiť, aby UNRWA zlepšila kontrolu obsadzovania svojich postov a externý dohľad. Pokračovať musí aj nepretržitá kontrola zoznamov zamestnancov a rozširovanie interných školení.



Nemecká vláda pozastavila spoluprácu s UNRWA v Pásme Gazy koncom januára. V roku 2023 ju podporila sumou viac ako 200 miliónov eur. Ďalej však financovala jej činnosť v Jordánsku, Libanone, Sýrii a v Predjordánsku.