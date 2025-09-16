< sekcia Zahraničie
Nemci podnikli razie proti potenciálne extrémistickej skupine
Autor TASR
Frankfurt 16. septembra (ATSR) - Nemecká polícia v utorok prehľadávala nehnuteľnosti vo viacerých spolkových krajinách v rámci vyšetrovania krajne pravicovej extrémistickej skupiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prokuratúra a polícia uviedli, že razia cielila na osem podozrivých osôb v Dolnom Sasku, Bádensku-Württembersku a Severnom Porýní-Vestfálsku. Podieľali sa na nej aj špeciálne policajné jednotky pre obavy, že vlastnia automatické strelné zbrane.
Podozriví vo veku 32 až 57 rokov sú obvinení z „vytvorenia a účasti v ozbrojenej skupine založenej podľa všetkého na pravicovo extrémistických názoroch“, uvádza sa v stanovisku. Štyri osoby sú obvinené z nelegálneho držania „vojenských zbraní a iných plne automatických strelných zbraní“, upresňuje dokument. Utorkové razie nasledovali po tom, čo bola u jedného z podozrivých v apríli zaistená pištoľ a munícia.
Razie sa zamerali na 13 nehnuteľností s cieľom nájsť zbrane a získať nové informácie o činnosti a plánoch skupiny. Vyšetrovanie stále pokračuje, píše DPA.
Nemecko je v pohotovosti pre nárast politicky motivovaných zločinov. Tamojší predstavitelia hlásili 40-percentný nárast takýchto trestných činov v minulom roku - od nenávistných prejavov až po fyzické násilie. Celkovo bolo v roku 2024 zaznamenaných 84.172 politicky motivovaných zločinov a takmer polovica nadväzovala na ideológiou krajnej pravice, pripomína DPA.
